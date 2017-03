Kandidaten-Hearings für Lentos-Leitung

Am Donnerstag beginnen die Kandidaten-Hearings für die Nachfolge der künstlerischen Leitung im Linzer Kunstmuseum Lentos. Bis Freitagnachmittag soll feststehen, wer Lentos-Direktorin Stella Rollig nachfolgen wird.

Insgesamt 37 Bewerbungen sind für die künstlerische Leitung der Linzer Museen Lentos und Nordico eingetroffen. Acht Bewerberinnen und Bewerber - sieben Frauen und ein Mann - stellen sich am Donnerstag und am Freitag den Hearings für die Nachfolge von Stella Rollig, die die künstlerische Leitung des Belvedere in Wien übernommen hat.

Charismatische Persönlichkeit gesucht

Die Stadt Linz sucht eine charismatische Persönlichkeit mit abgeschlossenem Studium der Kunstgeschichte oder des Kulturmanagements oder einer vergleichbaren ausgewiesenen Kompetenz. Es soll eine profilierte Persönlichkeit mit internationaler Reputation sein und sie soll über eine mehrjährige Museumspraxis verfügen oder über einen Nachweis vergleichbarer Erfahrungen.

Die Hauptaufgaben der neuen Museumsleitung sind die wissenschaftlich-künstlerische Leitung des Lentos Kunstmuseums Linz sowie des Nordico Stadtmuseums Linz und die Übernahme der Gesamtverantwortung für den Museumsbetrieb gemeinsam mit der kaufmännischen Leitung.

Die Entscheidung soll bis Freitagnachmittag 16.30 Uhr fallen.

Links: