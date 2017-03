Unbekannte fällten und beschädigten 18 Bäume

Mindestens 18 Bäume haben Unbekannte in der Gemeinde St. Marien (Bezirk Linz-Land) beschädigt oder gefällt. Die Polizei Neuhofen an der Krems bittet um Hinweise und weist darauf hin, dass eine Gefährdung durch umfallende Bäume nicht auszuschließen ist.

Der größte Baum, der Opfer der Zerstörungswut geworden ist, soll rund 15 Meter hoch sein. Insgesamt 18 Stück - in verschiedenen Waldstücken - sollen die Unbekannten mit Axt und Handsäge gefällt oder so schwer beschädigt haben, dass sie jederzeit umfallen könnten. Zwei Tatwerkzeuge ließen die Täter zurück.

„Laienhaft durchgeführt“

Die Arbeit sei laienhaft, und keineswegs fachgerecht ausgeführt worden, heißt es. Möglicherweise sei es auch ein Bubenstreich gewesen, so die Polizei in Neuhofen an der Krems, die auch die Eltern um Hinweise bittet.