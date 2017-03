Europaweite Zuwächse bei Internorm

Über europaweite Zuwächse im vergangenen Geschäftsjahr freut man sich beim Fensterproduzenten Internorm mit Sitz in Traun. Mit einem Gesamtumsatz von 322 Millionen Euro liege man über dem Branchentrend.

Vor allem bei Häusersanierungen erwartet man heuer ein Plus. Was die Märkte betrifft, gebe es große Dynamik in England, Irland und Osteuropa, so das Unternehmen am Mittwoch.

Fünf Prozent mehr Aufträge in Österreich

Die Strategie, auf Qualität, Innovation und Investition zu setzen, sei aufgegangen, heißt es. Allein am österreichischen Markt hat das Unternehmen laut eigenen Aussagen im Vorjahr um fünf Prozent mehr Aufträge bekommen, ähnlich erfolgreich laufe es europaweit. Deshalb wolle man die Marktführerschaft in Österreich weiter ausbauen, so Internorm-Geschäftsführer Johann Pichler.

Investitionen von 26 Millionen Euro geplant

Für heuer plane man Investitionen von insgesamt 26 Millionen - unter anderem in den Vertrieb und den Ausbau neuer Märkte. Besonders China und Russland seien hier vielversprechend, so Miteigentümer Christian Klinger. Bei den Förderungen zum Thema Sanierung blickt man neidisch nach Deutschland, wo Klimaschutz gefördert werde, aber auch nach Italien: beim Thema Sanierung habe Österreich eindeutig noch Nachholbedarf, heißt es.

Fenster sollen Einbrecher erkennen

Punkten will Internorm mit derzeit 1.800 Mitarbeitern in Zukunft weiter bei technischen Neuerungen: Als erfolgreich habe sich eine Methode erwiesen, bei der Granulat in Fenster-Rahmenprofile eingeblasen wird, die auf diese Weise besser gedämmt werden. Doch man denkt inzwischen einen großen Schritt weiter: So sollen die Fenster der Zukunft Einbrecher erkennen. Und auch Fenster, auf denen man Fernsehen kann, sollen bald keine Zukunftsmusik mehr sein.