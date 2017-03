LASK schlägt Wattens, Blau Weiß den FAC

Der LASK gewinnt auch das neunte Spiel in Serie - diesmal gegen Wattens 2:0 - und setzt sich in der Tabelle klar ab. Auch der FC Blau Weiß Linz setzt seinen Lauf fort: Das 2:1 beim FAC bringt im vierten Frühjahrsmatch den 10. Punkt

Bei kühlen 9 Grad geht der LASK vor 2.560 Zuschauern im Paschinger Waldstadion ins Match gegen die Tiroler, das den neunten Sieg in Folge für die Schwarz-Weißen bringen soll. Felix Luckeneder wird durch Boateng ersetzt. Für den ebenfalls verletzten Otavio läuft Max Ullmann auf.

Die erste gefährliche Aktion setzt der LASK: Imbongo Boele geht per Kopf auf eine gute Flanke von Alex Riemann – knapp über die Querlatte (4.).

Aufstellung LASK: Pervan; Ullmann, Boateng, Ramsebner (90. Grgic), Ranftl; Michorl, Fabiano (70. Rep); Riemann, Erdogan; Imbongo Boele (61., Th. Mayer); Gartler

Frühe Führung durch Fabiano

Schon in der 9. Minute bewegt sich auf der Anzeigentafel die Spielstandsanzeige auf 1:0 . Alex Riemann leitet eine schöne Aktion ein, bringt den Ball zur Mitte auf Gartler, der für den besser postierten Fabiano den Ball durchlässt. Der Brasilianer schließt trocken ab.

In der 16. Minute kommt Gartler nach Zuspiel von Fabiano einen Schritt zu spät zum Abschluss. Dann wird Wattens optisch stärker, weil der LASK die Zügel etwas schleifen lässt. Der Schuss des Watteners Gebauer geht knapp am Tor von Pavao Pervan vorbei (33.).

Gartler schießt völlig alleine in die Wolken

Ullmann flankt sehenswert zur Mitte, wo Gartler wenige Meter alleine vor dem Tor der Gäste steht. Ein Kunststück, den Ball über die Querlatte zu jagen. Wattens stemmt sich gegen die Linzer und verzeichnet Teilerfolge. Zur Pause führt der LASK 1:0.

Nach der Pause besinnt sich der LASK wieder seiner Vorzüge und lässt Ball und Gegner laufen. Aber Wattens kann es auch und stört. Die LASK-Defensive wird vom Tiroler Mader auf die Probe gestellt. Ramsebner gewinnt das Duell für den LASK (56.). Die nächste Flanke der Tiroler verpufft in der LASK-Defensive vor Keeper Pervan (58.).

Stangenschuss von Gartler

Nach dem Wechsel von Fabiano auf Rep, könnten die Linzer das Spiel entscheiden. Gartler setzt nach Vorarbeit von Riemann den Ball aber an die Stange (71.).

Rep trifft zum 2:0-Endstand

Die Schlussphase gehört wieder den Linzern. Der eingewechselte Rep sorgt für Bewegung. Und er bekommt in der 85. Minute den Ball von Gartler ideal serviert. Rep zieht überlegt ins lange Eck zum schlussendlich verdienten 2:0-Enstand ab.

Der LASK feiert seinen neunten Sieg in Folge und hat damit in Serie alle Mitbewerber der Ersten Liga geschlagen. Die Tabellenführung wurde erneut ausgebaut: LASK liegt acht Punkte vor Liefering und 14 vor Lustenau.

Blau Weiß Linz feiert wichtigen Sieg beim FAC

Bei den Blau Weißen sind die zuletzt verletzten Florian Maier , Daniel Kerschbaumer und Thomas Hinum wieder vom Start weg dabei. Die Linzer beginnen mit sichtlich mehr Elan, die Gastgeber deuten massive Defensivarbeit an.

Aufstellung Blau Weiß: Hankic, Maier, Gabriel, Kerschbaumer; Anic, Renner, Hinum, Brandstätter; Blutsch (76. Markovic), Goiginger (79. Mandiangu), Pecirep (89. Falk)

Pecirep schießt die Linzer in Führung

Das ist ein Beginn, wie ihn sich die Linzer laut Aussage von Trainer Klaus Schmidt gewünscht haben. Er wollte ein frühes Tor und Dario Pecirep setzt den Wunsch nach Flanke von Thomas Goiginger um. Die Defensive der Gastgeber hat Pecirep sträflich ignoriert (12.).

Der FAC zeigt sich geschockt. Linz drückt nach. Markus Blutsch prüft Alexander Schlager im Tor der Wiener mit einer Granate aus 25 Meter. Schlager arretiert das Leder erst im Nachfassen (23.). Und immer wieder sorgt Goiginger für Gefahr, der letzte Pass hat bislang aber erst einmal, beim Tor, wirklich funktioniert.

Den sich einschleichenden Schlendrian bei den Linzern will der Trainer sofort abstellen. Klaus Schmidt wird hörbar lauter, denn die Bemühungen des FAC, besser ins Spiel zu kommen, sind deutlich erkennbar, laufen sich aber in der Linzer Defensive fest.

Ergebnisse der 24. Runde Liefering-KSV 1:1 (1:1)

Horn-Wr. Neustadt 2:0 (1:0)

LASK-Wattens 2:0 (1:0)

FAC – Blau Weiß Linz 1:2 (0:1)

Innsbruck – Lustenau 1:0 (1:0)

Der FAC kommt engagiert aus der Kabine und versucht es mit Offensive. Grbic prüft den Linzer Schlussmann Hankic per Kopf, der sich auszeichnen kann (52.). Im Gegenstoß haben die Wiener Glück, als Markus Blutsch eine Vorlage volley übernimmt und knapp neben die Stange setzt (32.)

Ausgleich für den FAC

Die Linzer Abwehrspieler unterschätzen eine Standardsituation des FAC völlig. Der Freistoß in den Strafraum von Sahanek landet beim völlig vergessenen Deutschmann, der freistehend aus kurzer Distanz zum Ausgleich trifft (57.).

Nun sind die Blau Weißen gefordert. Das billige Tor schmerzt. Erst eine Viertelstunde vor Schluss fasst sich ein Linzer wieder ein Herz. Anic zieht ab, Torhüter Schlager kann den Ball aber halten (76.) Dann bringt BW-Trainer Schmidt Markovic und Mandiangu für Blutsch und Goiginger.

Pecirep zur neuerlichen Linzer Führung

Linz präsentiert sich wieder aktiver. Kerschbaumer geht nach vorne, spielt auf den eingewechselten Mandiangu, der seinen Stanglpass für Pecirep gedacht hat. Der Torschütze des 1:0 drückt auch hier mit Nervernstärke ab (82.). Damit feiern die Linzer in Wien einen wichtigen 2:1-Auswärtserfolg.

Der FC Blau Weiß Linz befindet sich klar im Aufwind,hat mit dem Sieg in Wien-Floridsdorf seit Saisonstart aus vier Spielen 10 Punkte geholt. Allein die Tatsache, dass Horn das NÖ-Derby gegen Wr. Neustadt gewinnen konnte, lässt den FC Blau Weiß keine großen Sprünge in der Tabelle machen. Der Vorsprung auf Schlusslich FAC beträgt nun aber fünf Zähler. Und der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz (Wr. Neustadt) liegt mit zwei Zählern in Schlagdistanz. Auf Horn fehlen drei, auf Wattens vier Punkte.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at