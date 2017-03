Suche nach neuem Black Wings-Trainer

Während sich am Dienstag Black Wings-Trainer Rob Daum mit Tränen in den Augen von Journalisten verabschiedet hat, sucht Manager Christian Perthaler bereits nach einem Nachfolger. Auch zwei NHL-Co-Trainer hätten sich schon angeboten.

Linz hat sich einen Ruf als guter Eishockeyklub erarbeitet, sogar bis in die nordamerikanische NHL. Aus der haben sich neben zahlreichen anderen Kandidaten bereits zwei bisherige Co-Trainer bei den Black Wings angeboten, konkret von den Edmonton Oilers und den New York Rangers, bestätigt Black Wings-Manager Christian Perthaler indirekt, ohne Namen zu nennen: „Es gibt einen, der lange Zeit Assistent-Coach und dann Head-Coach war. Dann gibt es einen, der auch lange Assistent-Coach war. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, den als Head-Coach bei uns zu haben. Ich werde das in den nächsten Wochen aussortieren.“

Daum verabschiedet sich mit Tränen in den Augen

Unterdessen hat sich am Dienstag Ex-Trainer Rob Daum mit Tränen in den Augen von einigen Journalisten verabschiedet. Das schönste in seinen sechs Jahren in Linz, das er als Ort zum Leben mittlerweile liebt, sei gewesen, dass im Schnitt mittlerweile 4.000 Fans pro Spiel kommen, um die Black Wings spielen zu sehen. Und das sei absolut keine Selbstverständlichkeit, so Daum.

Management hat die Qual der Wahl

Die Zeit des Umbruchs ist jedenfalls bei den Black Wings gekommen, das Management hat jetzt die Qual der Wahl, den heiß begehrten Posten im Linzer Eishockey mit dem richtigen Mann zu besetzen, die nächsten Wochen werden zeigen, ob dem Kanadier Daum mit Vergangenheit bei den Edmonton Oilers wieder ein Mann mit NHL-Erfahrung folgen wird.