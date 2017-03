Pärchen mit Rollstuhl auf Diebstour

Eine 57-jährige Wienerin und ihr 52-jähriger Lebensgefährte aus Ebensee sind in einem Baumarkt im Bezirk Vöcklabruck auf Diebstour unterwegs gewesen. Die Frau, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, versteckte dabei die Beute, so die Polizei am Dienstag.

Das Diebspärchen kam am Montag einen Baumarkt in Rutzenmoos (Bezirk Gmunden) und kauften einige Waren ein. Während der Mann die Einkäufe offenbar zum Wagen brachte, blieb die Frau blieb noch im Geschäft und schaute sich um, so das Polizeiprotokoll. Später kehrte der Mann zurück. Zusammen versteckten sie mehrere Artikel zwischen dem Rücken der 57-Jährigen und der Rollstuhllehne. So versuchten sie die Ware an der Kassa vorbei aus dem Laden zu schmuggeln.

Von Mitarbeiter zu Rede gestellt

Doch ein Mitarbeiter des Baumarktes stellte das Pärchen zur Rede. Die Frau gab daraufhin einige Stücke heraus und beteuerte, keine weiteren mehr bei sich zu haben. Bei einer Durchsuchung kam aber noch mehr zum Vorschein.

Demnach wollte das Duo insgesamt 22 Artikel aus dem Sanitär- und Gartenbereich stehlen. Die Polizei fand danach im Auto des 52-Jährigen auch noch Bekleidung aus einem Modegeschäft in Ebensee im selben Bezirk, an der noch die Diebstahlsicherung hängte. Die beiden werden angezeigt.