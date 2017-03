Cobraeinsatz nach Schuss in Grieskirchen

Einsatzkommando Cobra hat in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Gallspach (Bezirk Grieskirchen) ausrücken müssen. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses war eine Person durch einen Schuss aus einer Waffe verletzt worden, hieß es.

Die Polizei war kurze nach Mitternacht zu einem Wohnblock in Gallspach (Bezirk Grieskirchen) gerufen worden. In einer der Wohnungen war eine Person durch einen Schuss aus einer Waffe verletzt worden, so die erste Information der Polizei.

Ein Verletzter kam ins Krankenhaus

Da die Situation zunächst völlig unklar war, wurde das Einsatzkommando Cobra gerufen. Die verletzte Person wurde vom Notarzt versorgt und in ein Welser Krankenhaus gebracht. Laut Auskunft des Roten Kreuzes Montagfrüh bestehe keine Lebensgefahr. Ermittlungen zu Details des Vorfalls wurden aufgenommen.