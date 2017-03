Prozess um Anstiftung zum Mord

Weil eine 44-Jährige versucht haben soll, einen Auftragsmörder zu engagieren, der ihren Ehemann aus dem Weg räumt, muss sich die Frau heute im Landesgericht Wels unter anderem wegen versuchter Bestimmung zum Mord verantworten. Ihr droht eine lebenslange Haftstrafe.

Das Paar stammt aus Salzburg, führte aber einen Würstelstand in Ebensee (Bezirk Gmunden). Als sich die 44-Jährige in einen jüngeren Mann verliebte, gerieten sie und ihr Leben auf die schiefe Bahn. Denn ihr Ehemann stand scheinbar dem frisch gewonnen Glück im Weg und so soll die Frau im Jänner des Vorjahres Pläne geschmiedet haben, den 52-Jährigen mit Gewalt los zu bekommen, so die Anklage.

Misshandlung vorgetäuscht

Zunächst soll sie laut Anklage versucht haben, einen Auftragskiller für den Mord an ihrem Mann zu engagieren. Als dies jedoch misslang, sollte ihr 35-jähriger Freund dem Gatten zusetzen. Sie soll ihm vorgemacht haben, dass sie von dem 52-Jährigen misshandelt werde. Und so prügelte der 35-Jährige zusammen mit einem Komplizen auf den Ehemann ein.

Dafür sind die beiden Männer bereits zu vier bzw. 2,5 Jahre Haft verurteilt worden. Die Ehefrau muss sich nun wegen der versuchten Bestimmung zum Mord und absichtlicher schwerer Körperverletzung als Beteiligte verantworten. Für den versuchten Auftragsmord droht ihr im härtesten Fall eine lebenslange Haftstrafe bzw. bis zu 20 Jahre Gefängnis. Ob am Dienstag ein Urteil gefällt wird, ist noch offen. Der 35-jährige Freund und sein Komplize sollen als Zeugen aussagen.