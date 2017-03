Betrunkener fuhr im Kofferraum mit

Eine Gruppe Nachtschwärmer ist am Wochenende im Bezirk Urfahr-Umgebung aus dem Verkehr gezogen worden: Der Lenker hatte 0,92 Promille, weder Führerschein noch Zulassung, und einer der fünf Passagiere lag sturzbetrunken im Kofferraum.

Letzterer reagierte rabiat darauf, dass die Beamten an der Situation etwas zu beanstanden hatten, und kassierte deshalb eine Anzeige, so die Polizei.

Schlüssel und Kennzeichen abgenommen

Eine Streife war laut Polizei Samstagfrüh auf ein überbesetztes Auto mit Schweizer Kennzeichen aufmerksam gemacht worden, in dem sechs Personen nach einer durchzechten Nacht von einer Disco in St. Martin im Mühlkreis weggefahren waren. Die Beamten entdeckten den Wagen in Ottensheim. Der Lenker, ein 21-Jähriger aus Steyr, musste zum Alkotest, der positiv ausfiel. Führerschein hatte er keinen, Schlüssel und Kennzeichen wurden ihm abgenommen.

Schweizer Kurzzulassung bereits abgelaufen

Die Nummerntafeln stammten von einer Kurzzulassung in der Schweiz, die bereits abgelaufen war. Der 23-jährige Zulassungsbesitzer saß ebenfalls alkoholisiert im Auto. Für den 21-jährigen Kofferraum-Passagier wird sein aggressives Verhalten gegenüber den Beamten noch ein juristisches Nachspiel haben.