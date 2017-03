Überfall nach Prahlerei über Geldsegen

Weil er im Bekanntenkreis von einem Grundstücksverkauf erzählt hatte und davon, dass er einen größeren Bargeldbetrag zu Hause habe, ist ein 51-jähriger Steyrer in der Nacht auf Samstag Opfer eines Überfalls geworden.

Die maskierten Täter überfielen den Mann in seinem Haus, würgten ihn mit einem Seil und verlangten Geld sowie Wertsachen. Sie durchsuchten alle Räume, raubten Schmuck, zwei Faustfeuerwaffen und eine Gaspistole mit rund 200 Schuss Munition. Dann flüchteten sie. Das Opfer verhielt sich den Räubern gegenüber kooperativ und blieb wohl deshalb unverletzt.

Umfeld des Mannes unter die Lupe genommen

Da der 51-Jährige in seinem Bekanntenkreis offenbar über den Liegenschaftsverkauf und Bargeldreserven gesprochen hatte, setzten die Ermittler hier an und nahmen das Umfeld des Mannes unter die Lupe. Dabei stießen sie auf die zwei beschäftigungslosen, amtsbekannten 18-Jährigen, die von dem Geldsegen ebenfalls gehört hatten. Die beiden Männer wurden am Samstag festgenommen. Sie sind geständig und wurden in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Die Beute wurde bei ihnen sichergestellt.