Balduin Sulzer feiert 85. Geburtstag

Balduin Sulzer gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten im oö. Kulturleben. Der Zisterzienserpater, Komponist, Organist und Pädagoge feiert am Mittwoch seinen 85. Geburtstag – im Brucknerhaus wird ein Festabend vorbereitet.

Was genau am Mittwoch die Besucher und den Jubilar Balduin Sulzer im Brucknerhaus erwartet, das bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Es soll schließlich für das Geburtstagskind eine Überraschung werden. Für die Ausrichtung des Festes sorgt das oö. Landesmusikschulwerk, in dem viele ehemalige Sulzer-Schüler als Pädagogen wirken.

Präsentation seiner Schaffenspalette

Die nächste Generation mit dem vielfältigen Schaffen Sulzers bekannt zu machen, diese Idee steckt hinter diesem Abend, aber auch hinter dem Festkonzert des Musikgymnasiums am 31. März, so Michael Wruss als Gesamtorganisator der Sulzer-Konzerte zu dessen 85. Geburtstag. Wruss ist wichtig, „dass sich die ganz jungen Musiker mit dieser Musik auseinandersetzen und vielleicht auch in ihre künstlerische Arbeit einbauen“.

Als Gratulant kündigte sich bei beiden Konzerten auch Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) ein, allerdings ohne offizielle Auszeichnung für Sulzer. Denn dieser hat im Laufe seines 85-jährigen Lebens bereits alle Ehrungen und Auszeichnungen, die das Land OÖ vergeben kann, verliehen bekommen.