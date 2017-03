Streit mit Messer und Pistole in Steyr

Mit Messer und Gaspistole ist am Sonntag ein Streit in Steyr ausgetragen worden. Zwei Männer waren in einem Wettbüro aufeinander losgegangen, dabei fielen auch Schüsse. Einer der beiden Männer wurde inzwischen festgenommen.

Warum sich die beiden Streitenden in die Haare gerieten, muss die Polizei noch ermitteln. Fest stand Sonntagnachmittag, dass ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land und ein 42-Jähriger aus Steyr mit einem Messer aufeinander losgingen: Der 37-Jährige gab darauf laut Polizei auch noch Schüsse aus einer Gaspistole ab und flüchtete dann aus dem Wettbüro, der Ältere verfolgte ihn.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Der 37-Jährige konnte laut Polizei noch Sonntagnachmittag festgenommen werden, nach seinem Kontrahenten wurde noch gefahndet. Und auch die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen, so die Landespolizeidirektion.