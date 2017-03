Doping im Hobbysport nimmt zu

Doping ist längst nicht mehr nur bei Weltmeisterschaften oder Olympia ein Thema. Experten schätzen, dass jeder fünfte Hobbysportler Schmerzmittel oder andere leistungssteigernde Medikamente im Training einnimmt.

Die Folge können neben den Auswirkungen auf das Wettkampfergebnis auch gravierende gesundheitliche Schäden sein. Der österreichische Nationaltrainer für Leichtathletik, Silvio Stern, sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Das ist ganz eindeutig ein Problem, aber vielen ist gar nicht bewusst, was sie tun. Die meisten nehmen Schmerzmittel, ohne zu wissen, dass sie sich damit dopen."

„Hobbysportlern fehlen oft die Informationen“

Viele hätten auch nicht die Informationen, die ein Leistungssportler bekomme, so Stern. Das Thema Doping müsse auch immer wieder angesprochen werden, den jeder junge Athlet könne auch schnell in eine Falle tappen, so Stern: „Der Athlet geht zum Hausarzt, und dieser verschreibt ihm irgendein Medikament, weil er nicht weiß, dass der Patient Sport betreibt. Das heißt, selbst junge Sportler müssen schon aufpassen, was sie da nehmen.“

APA/Georg Hochmuth

Vor allem Schmerzmittel sind ein Problem

Geschätzt wird, dass mindestens jeder Dritte, vielleicht sogar die Hälfte der Triathleten im Training oder bei Wettkämpfen Schmerzmittel nimmt. Vor allem für Sportler außerhalb von Vereinen sei dies ein Weg, der oft mit schweren gesundheitlichen Schäden endet. Denn diese Sportler haben dann meist niemanden, der sie auf den richtigen und sauberen Weg ohne Doping zurückbringen könnte.