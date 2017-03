Spannender Samstag in RL- und OÖ-Liga

Der Start in der RL-Mitte brachte Siege für Gurten im Derby gegen Vorwärts und für St. Florian auswärts in Wolfsberg. Nachzügler Grieskirchen forderte den Zweiten Hartberg beim 1:1, Stadl-Paura dreht in Weiz ein 0:2 in ein 3:3.

OÖ-Derby geht an Gurten

Im Derby Gurten gegen Vorwärts geht Steyr schon in der 1. Minute in Führung. Gurten hat mit einem Lattenschuss Pech, doch noch vor der Pause gelingt durch Reiter der Ausgleich, nach dem Wechsel durch Zirnitzer sogar die Führung. Bajic setzt den Schlusspunkt für die Gurtener zum 3:1.

Auswärtssieg für St. Florian, Juniors verlieren

St. Florian startet mit einem Blitztor der Neuerwerbung Fabian Schnabel zu einem Sieg über Wolfsberg ins Frühjahr.

Die Spielgemeinschaft Pasching/LASK Juniors erleidet eine knappe Heimniederlage gegen Kalsdorf.

Stadl-Paura dreht 0:2 in 3:3

Stadl-Paura zeigt nach dem Abgang von Trainer Mayrleb zu Ödt und mit einer an vielen Positionen veränderten Elf auswärts bei Weiz viel Moral und dreht eine 2:0-Führung der Gastgeber zur 3:2-Führung, kassiert aber aus einem Elfer das 3:3 der Gastgeber.

Regionalliga Mitte am Fr, 10.03.17

Allerheiligen : Austria Klagenfurt 2:3 (1:2)

Gleisdorf 09 : Deutschlandsberg 0:2 (0:1)

Ergebnisse vom Samstag auf einen Blick

Pasching/LASK Juniors : Kalsdorf 1:2 (0:0) Tore: 0:1 Radakovics 62., 0: 2 Unterkirchner 66., 1:2 Pointner 90.

Grieskirchen : Hartberg 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Karekov, 27., 1:1 Gölles 62.,

ATSV Wolfsberg : St. Florian 0:1 (0:1) Tor: 0:1 Schnabel 2.,

Weiz : ATSV Stadl-Paura 3:3 (2:1) Tore: 1:0 Prskalo 13., 2:0 Steiner 37., 2:1 D.Duvnjak 39., 2:2 Petter 62. 2:3 Petter (Elfer) 64., 3:3 Steiner (Elfer) 70., 4:3 ...

Gurten : Vorwärts Steyr 3:1 (1:1) Tore: 0:1 Efendioglu 1., 1:1 T.Reiter 33., 2:1 Zirnitzer 60., 3:1 Bajic 81.

18:00 Lafnitz : Sturm Amateure

OÖ-Liga Ergebnisse vom Freitag und Samstag

Vöcklamarkt setzt sich mit dem 2:0 gegen Bad Schallerbach gleich in der ersten Frühjahrsrunde um schon 12 Punkte ab, weil der bisherige Verfolger Donau in Perg mit 0:2 verliert.

Schlusslicht St. Martin verliert nach einer 0:2-Auswärtspleite in St. Marienkirchen an Boden. Nachzügler WSC/Hertha tritt mit umgebauter und nochmals verstärkter Elf gegen Micheldorf an und erreicht einen knappen 1:0-Heimsieg vor fast 800 Zuschauern.

Edelweiß startet mit der schnellen Führung gegen Gmunden, muss nach dem 2:0 aber den Anschlusstreffer der Gäste und auch den Ausgleich hinnehmen.

Wallern tut sich gegen Bad Ischl beim knappen Heimsieg lange schwer, ehe das 2:0 fällt. Dann geht es Schlag auf Schlag zum 4:1.

Fr, 10. 03. 17

Vöcklamarkt : Bad Schallerbach 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Eberl, 83., 2:0 Leitner, 84.

Weißkirchen : Oedt - abgesagt

Ergebnisse am Samstag auf einen Blick

St.Marienkirchen/P. : St. Martin i.M. 2:0 (2:0) Tore: 1:0 Bubalo 8., 2:0 Dieplinger 40.

Edelweiß : Gmunden 2:2 (2:1) Tore: 1:0 Paschl 3., 2:0 Bogdan 19., 2:1 Dramac 40., 2:2 Dramac 53.

Perg : Donau Linz 2:0 (2:0) Tore: 1:0 Huber 13., 2:0 Pöschl 28., Gelb/Rot Pöschl 73.

Wallern : Bad Ischl 4:1 (1:0) Tore: 1:0 Spitzer 18., 2:0 Gas (Elfer) 53., 3:0 Spitzer 60., 4:0 Peric 82. 4:1 Gavric 88.

WSC Hertha : Micheldorf 1:0 (0:0) Tor: 1:0 Mayr 60.

So, 12.03.17

15:00 Neuhofen i. I. : FC Wels

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at