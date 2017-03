ÖVP startet Bürgermeisterkonferenzen

Die ÖVP startet kommende Woche ihre angekündigten Bürgermeisterkonferenzen in Linz. Ziel ist es dabei, die Ortschefs und Länderorganisationen stärker in die Arbeit der Partei einzubinden, hieß es.

Bei der ersten Konferenz am Donnerstag (16. März) in Linz sind neben den oberösterreichischen ÖVP-Bürgermeistern auch Vizebürgermeister, Landtagsabgeordnete und Spitzenfunktionäre geladen. Ansprachen gibt es von Parteiobmann Reinhold Mitterlehner, Generalsekretär Werner Amon, Landeshauptmann Josef Pühringer sowie Oberösterreichs Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer. Der Schwerpunkt der Diskussion soll dabei sowohl auf bundes- als auch landespolitischen Themen liegen.

Auch Bürgerstammtische geplant

„Die ÖVP ist die Bürgermeisterpartei Österreichs. Deshalb ist es nur ein logischer Schritt, dass wir uns stärker um die Bürgermeister und Gemeinden bemühen und uns mit ihnen austauschen“, erklärte Mitterlehner in einem Statement. Nach der Premiere in Oberösterreich sollen im Laufe des Jahres weitere Konferenzen in anderen Bundesländern stattfinden. Außerdem werden für die zweite Jahreshälfte Bürgerstammtische organisiert.