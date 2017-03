Blau Weiß holt einen Punkt gegen Lustenau

Die klar dominierenden Gäste aus Vorarlberg bringen ihre besten Möglichkeiten nicht im Tor der Linzer unter, die sich mit vielen Eigenfehlern um die Früchte ihrer Arbeit bringen. Das 0:0 bringt den Blau-Weißen aber einen wichtigen Punkt.

Die Linzer beginnen mit dem Selbstvertrauen aus den beiden Frühjahrssiegen, es dauert aber bis zu 13. Minute als Pecirep aufs Tor der Lustenauer zuläuft, aber zurückgepfiffen wird.

Dann geben die Gäste aus Lustenau Gas und fordern die verletzungsbedingt ohne Hinum Maier, Kerschbaumer und Falk angetretenen Linzer.

Blau Weiß Linz-Aufstellung: Hankic: Jackel, Gabriel, Huspek, Mehmedovic; Anic, Renner, Haudum, Blutsch (46. Pellegrini) , Goiginger, Pecirep (81. Markovic).

Wießmeier trifft die Stange

Da haben dann die Linzer erstmals Glück, als der Deutsche Wießmeier in Reihen der Gäste nur die linke Stange trifft (18.). Der Ball war von Gabriels Rücken abgefälscht worden.

Jetzt haben die Gäste klar das Kommando übernommen. Jailson vergibt die Möglichkeit in drei Etappen, versetzt drei Linzer, jagt den Ball dann aber über das Tor von Hankic (24.).

Die Blau-Weißen bemühen sich, wieder ins Spiel zu finden, was auch mit Abstrichen gelingt.Pecirep wird von Blutsch eingesetzt, trifft aber nur das Außennetz (28.). Der nachfolgend Eckball kommt zu Anic, der aus der Distanz draufhält: über das Lustenauer Tor.

Gabriel rettet für Blau Weiß auf der Linie

Wenn Lustenau kommt, dann aber sehr gefährlich. Der gut aufgelegte Wießmeier gewinnt im Strafraum ein Luftduell gegen Keeper Hankic. Der Ball geht in Richtung des Tores, wird von Gabriel vor dem anstürmenden Jailson vor der Linie gerettet (35.). Die Linzer haben große Mühe mit den Lustenauern. Mit 0:0 geht es in die Pause.

Die erste Chance in der zweiten Hälfte vereitelt zwei Mal in Folge Hankic im Tor der Linzer, nach identen Aktionen von Bruno auf Wießmeier, die der Keeper aushorcht und klärt.

Sky Go Erste Liga - Runde 23 Innsbruck : FC Liefering 0:2 (0:0)

FAC Wien : SV Horn 0:2 (0:0)

Wiener Neustadt : LASK 0:2 (0:0)

KSV 1919 : Wattens 2:1 (1:1)

BW Linz : Lustenau 0:0

Von den Linzern ist wenig zu sehen, sie sind nur mit Defensivarbeit beschäftigt, denn die Gäste drücken auf das Führungstor. Jetzt will es die Lustenauer Austria wissen.

Abseitstor der Linzer

In der 61. Minute zieht Haudum am Sechzehner ab und trifft die linke Stange. Pecirep, ebenfalls knapp im Sechzehner steht im Abseits, als er den Ball erläuft und ins Tor bugsiert. Der Treffer wird nicht gegeben. Korrekte Entscheidung.

Die Aktion an sich war aber gut und sollte nach der bisher verhaltenen Leistung der Linzer Motivation geben. Doch auch die Folgebemühungen der Linzer ersticken im Aufbau und scheitern oft an unnötigen Fehlern. Der das Spiel der Linzer ordnende und gestaltende Hinum ist im Mittelfeld nicht zu ersetzen. Immerhin bringt Goiginger einen Ball zur Mitte, den Pellegrini per Kopf über die Latte setzt.

Aber auch der Druck von Lustenau lässt nach. Wenn es gefährlich wird, avanciert Hankic im Tor der Linzer zum Turm in der Abwehrschlacht.

Blau Weiß vergibt den Sitzer zum Sieg

In der Schlussphase sind plötzlich die Chancen für die Linzer vorhanden. Pellegrini kann eine gute Vorarbeit von Goiginger nicht nützen (85.).

Dann die Riesenchance: In der 89. Minute spielt Goiginger auf Renner, der scheitert an Lustenaukeeper Knett, kommt erneut an den Ball und wieder rettet Knett auf der Linie.

Hankic hält das 0:0 fest

Das letzte Wort im Match ist ein Machtwort von Blau-Weiß Keeper Hankic, der die letzte große Chance der Gäste nach einem Eckball klärt.

Es bleibt beim 0:0, das den Linzern einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf bringt. Es ist der siebte Punkt aus drei Spielen im Frühjahr für Blau Weiß Linz. Das Remis war aber glücklich.

