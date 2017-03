Verleihung der Bühnenkunstpreise

Das Theater im Hof - Enns und der Linzer Theaterfotograf Reinhard Winkler bekommen am Freitag im Schloss Ennsegg die Bühnenkunstpreise des Landes OÖ verliehen.

Das Theater im Hof - Enns, zu Beginn noch ein reines Amateur-Sommertheater, wird seit dem Jahr 2005 vom Schauspieler und Regisseur Christian Himmelbauer als professionelle freie Gruppe geführt. Für die Produktion „Der verreckte Hof“ von Georg Ringsgwandl im Innenhof des denkmalgeschützten Florianer Freihauses in Enns bekommt die Gruppe Freitagnachmittag den mit 7.500 Euro dotierten Bühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich, weil ihr eine zur Gänze stimmige Inszenierung gelungen sei, so die Jury.

Anerkennungspreis an Reinhard Winkler

Der Anerkennungspreis, der mit 3.000 Euro dotiert ist, geht an den Bühnenfotografen Reinhard Winkler: „Das wirklich Schöne ist, und das mag banal klingen, dass ich so etwas wie das erste Publikum bin“, so Winkler. Reinhard Winkler arbeite stets sensibel, unaufgeregt und präzise, so die Jury des Bühnenkunstpreises.

