Lenker beschädigte teure Autos

In Leonding hat ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in der Nacht auf Freitag großen Schaden angerichtet. Er war gegen zwei teure Autos am Parkplatz eines Autohauses geprallt.

Der 19-Jährige kam laut Polizei von der Kremstalstraße ab, stieß nacheinander mit einer Straßenlaterne, einem Leitpflock und einer Werbetafel zusammen. Am Ende kollidierte er mit zwei teuren Jaguar-Autos eines neben der Unfallstelle gelegenen Autohauses.

zurück von weiter

Drei Verletzte mussten in Spital

Der Fahrer, sein 20-jähriger Beifahrer und eine 18-Jährige am Rücksitz wurden verletzt in ein Spital gebracht. Ein Alkotest bei dem Lenker verlief negativ.