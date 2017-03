Innviertel: Autounfall fordert zweites Todesopfer

Der tragische Unfall in Roßbach (Bezirk Braunau) hat nun ein zweites Todesopfer gefordert. Der 32-jährige Lenker ist am Donnerstag im Braunauer Spital seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der dramatische Unfall war - ooe.orf.at hat berichtet - Sonntagfrüh auf der Aspacher Landesstraße passiert. Der Lenker aus Aurolzmünster, seine Lebensgefährtin und ein befreundetes Paar waren gemeinsam Richtung Altheim gefahren - mit weit überhöhter Geschwindigkeit.

Wagen gegen Baum geprallt

Im Ortsgebiet von Roßbach verlor der 32-Jährige die Herrschaft über das Auto. Der Wagen kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Wagen richtiggehend zerfetzt wurde. Der 32-jährige Freund des Lenkers wurde mitsamt dem Sitz herausgeschleudert und getötet.

Lebensgefährtinnen überlebten

Die beiden Frauen überlebten den Unfall mit schweren Verletzungen. Der Lenker war von Anfang an in kritischem Zustand. Er wurde im Braunauer Spital stundenlang notoperiert. Doch sein Zustand besserte sich nicht und am Donnerstag verloren die Ärzte den Kampf um das Leben des Mannes. Ob bei dem Unfall Alkohol im Spiel war, ist weiter ungeklärt.

