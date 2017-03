Bewaffneter Banküberfall in Offenhausen

Nach einem Banküberfall in Offenhausen bei Wels ist der bewaffnete Täter weiter auf der Flucht. Der maskierte Räuber hat die Filiale am Donnerstagvormittag überfallen und ist mit einem dunkelgrauen VW Golf geflüchtet. Das Kennzeichen hatte er in der Nacht gestohlen.

Gegen 11.00 Uhr betrat der Bankräuber die Bankfiliale in Offenhausen. Der maskierte Täter bedrohte das Personal mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Geld. Die Mitarbeiter übergaben dem Räuber Bargeld in unbekannter Höhe, der Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Auffallender Regenschirm

Gisbert Windischhofer vom Landeskriminalamt beschreibt den Täter schwarz gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert. „Außerdem hatte er einen auffallend großen schwarz-weiß-gestreiften Regenschirm, mit Aufschrift ‚Polaroid‘, bei sich, der ihm als Lichtschutz diente.“ Der Mann soll rund 1,85 Meter groß sein.

Gestohlenes Kennzeichen

Zeugen konnten beobachten, wie der Mann in seinen Fluchtwagen stieg und davonbrauste. Nach einem VW Gold Kombi wird gefahndet. Das Kennzeichen soll laut Windischhofer in der Nacht auf Donnerstag in Lambach gestohlen worden sein. Der Täter sprach gut Deutsch, allerdings mit erkennbarem Akzent. Die Polizei ersucht um Hinweise.