Bürokratiechaos bei Hundesteuer

Wie viel der Staat für einen Hund in Oberösterreich an Steuern verlangt, das hängt davon ab, wo man wohnt. Die Hundesteuer wird von jeder Gemeinde selbst festgelegt. Die Folge: ein Bürokratiechaos mit unzähligen Ausnahmen.

Es ist ein Thema, das wie kaum ein anderes emotional aufgeladen ist: Geht es ja um den besten Freund des Menschen. 72.600 Hunde gibt es momentan in Oberösterreich. Für diese werden laut einer Statistik des Landes jedes Jahr über zwei Millionen Euro an Hundesteuer eingehoben.

Unterschiedliche Abgaben für Hunde

Wie hoch diese Abgabe ist und was damit finanziert wird, das muss aber jede Gemeinde selbst entscheiden. Die Folge: Während man zum Beispiel in der Gemeinde St. Georgen bei Grieskirchen 17 Euro Hundesteuer im Jahr bezahlt, sind es in Braunau 55 Euro.

Sonderfall Wels

Ein Sonderfall, wenn es um die Hundesteuer geht, ist Wels. In der Messestadt hat sich seit den 70er Jahren die städtische Bürokratie besonders entfaltet: Im Normalfall zahlt man in Wels 44 Euro pro Hund. Ist der Hundebesitzer über 65 Jahre alt, sind es 22 Euro. Und bezieht der Hundebesitzer Sozialhilfe, muss er 1,45 Euro im Jahr bezahlen. Hinzu kommen noch Ermäßigungen, wenn man einen Hund aus dem Welser Tierheim holt oder wenn man mit seinem Tier eine Ausbildung macht.

Ein Ende dieser Sonderregelungen ist nicht geplant. „Hunde und Kinder sind besonders emotionale Themen. Deswegen werden wir sicher keine Erhöhung bei der Hundesteuer vorschlagen“, sagt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).

Linz: Hälfte der Steuer geht an Tierheim

Einen anderen Weg ist man in Linz gegangen. Mit 6.000 Hunden nimmt die Landeshauptstadt mehr als 300.000 Euro im Jahr ein. Aber: Im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen ist dieses Geld zweckgebunden. Eine Hälfte geht automatisch an das Linzer Tierheim, die andere Hälfte wird in Hundezonen und andere Angebote für Hunde investiert.