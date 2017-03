Luger will Nestle Mitarbeiter unterstützen

Nach der angekündigten Schließung des Nestle-Standortes in Linz mit 127 Beschäftigten, kündigt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) Unterstützung für einzelne Betroffene an. Alle könne man aber nicht unterstützen, es seien zu viele.

„Die Stadt Linz wird mithelfen“ - das versprach Bürgermeister Luger am Rande der Bilanzpressekonferenz für die Unternehmensgruppe der Stadt. „Wir werden dem einen oder anderen auch bei uns Beschäftigungsmöglichkeiten in der Unternehmensgruppe bieten, in der es ja auch Fluktuation gibt.“

„Allen können wir nicht helfen“

Gerade jenen Betroffenen soll geholfen werden, für die es sehr schwierig wird, noch in einer Arbeitsgruppe einen neuen Beruf zu erlernen.

Allen der 127 Betroffenen könne man laut Luger aber nicht helfen: „Wir werden im nächsten Jahr dem einen oder dem anderen helfen können. Das sind aber nur Individualleistungen, weil für 127 Menschen das sehr schwierig werden wird.“

