32-Jähriger nach Unfall weiter in Lebensgefahr

Nach einem tragischen Autounfall zweier Paare am Wochenende in Roßbach (Bezirk Braunau am Inn) - schwebt der Unfalllenker nach wie vor in akuter Lebensgefahr, so das Spital. Ein mitfahrender Freund wurde bei dem Unfall getötet.

Man könne noch keine Entwarnung geben, der 32-jährige Lenker aus dem Bezirk Ried im Innkreis befinde sich nach wie vor in akuter Lebensgefahr. Er hatte bei dem Unfall Sonntagfrüh massive innere Verletzungen davon getragen, musste stundenlang notoperiert werden, so der Spitalssprecher.

FF Altheim/Scharinger

Der 32-Jährige war mit seiner Lebensgefährtin und einem befreundeten Paar einem Discobesuch laut Ermittlungen der Polizei mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der Aspacher Straße in der Gemeinde Roßbach unterwegs. Sein Wagen kam auf der Straße ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.

Mitfahrer samt Sitz herausgerissen

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass die linke Fahrzeugseite aufgerissen und der im Fonds sitzende Freund samt Rücksitz aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Der gleichaltrige Freund starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Frauen wurden schwer verletzt. Noch nicht ausgewertet wurde laut Krankenhaus, ob der lebensgefährlich verletzte Fahrer alkoholisiert war.

Link: