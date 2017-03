Landesrechnungshof kritisiert Sportförderung

Der Landesrechnungshof hat am Dienstag Kritik an der Sportförderung des Landes geübt: alleine die Erhaltung der 5.855 Sportanlagen sprenge bereits das Budget. Er fordert zum Beispiel eine Straffung der Landessportorganisation.

Im Durchschnitt gibt es 13 Sportstätten in jeder einzelnen Gemeinde. Längst mehr als genug, sagt nun ein Bericht des Landesrechnungshofes (LRH). „Wir sehen im Moment nicht vordringlich, dass neue anlagen gebaut werden, sondern dass man schaut, die bestehenden möglichst gut und effizient zu erhalten“, so der Direktor des LRH Friedrich Pammer.

Teure Instandhaltung

100 Millionen Euro wurden alleine in den letzten drei Jahren in die Instandhaltung von Sportanlagen investiert. 70 Millionen davon kamen vom Land. Dort sieht Pammer das Problem, in der „Vielzahl an Akteuren, Ebenen und unterschiedlichen Zuständigkeiten“ für die Unterstützungen. Das mache es kompliziert und ineffizient.

Die Landessportorganisation aus dem Jahr 1947 müsse schlanker werden, so Sportlandesrat Michael Strugl (ÖVP). Einsparungen in der Verwaltung forderte auch der Sportsprecher der Grünen, Severin Mayr. Der SPÖ-Landtagsabgeordnete Peter Binder hingegen warnt vor übereilten Einschnitten bei den Dachverbänden.

Bis allerdings entschieden ist, wie ein neues Fördersystem aussehen kann, werden noch einige Saisonen zu spielen sein.