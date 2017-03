Nestle schließt 2018 Standort Linz

Das Aus für den Standort Linz hat Nestle am Dienstag in Wien bekanntgegeben. 2018 soll die letzte Produktionsstätte in Österreich geschlossen werden. Fast 130 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. Die Gewerkschaft forderte finanzielle Entschädigungen.

„Nestle hat im Jahr 2016 einen Reingewinn von 8,9 Milliarden Franken erwirtschaftet und angekündigt die Dividende für Aktionäre zu erhöhen. Anscheinend erwirtschaftet Nestle seine Profite auf dem Rücken der ArbeitnehmerInnen und entzieht sich einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung“, so der PRO-GE Branchensekretär Gerhard Riess in einer OTS-Aussendung. Er fordert einen umfassenden Sozialplan für die betroffenen Beschäftigten.

Sparprogramm im Februar angekündigt

„Nestle-Chef Ulf Mark Schneider hat im Februar ein Sparprogramm von 500 Millionen Franken angekündigt. Anstatt bei Managergehältern und -boni zu sparen, sind die Arbeiterinnen und Arbeiter die Leidtragenden. Wir hoffen, dass Nestle bei der Abwicklung des Werks in Linz zumindest Fairness zeigt und dafür sorgt, dass die Beschäftigten finanziell entschädigt werden und gute Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten“, sagt Riess.

1879 wurde das Linzer Werk eröffnet - und rund 6.000 Tonnen Lebensmittelprodukte hergestellt, so die Firmenchronik. Nachdem sich das Konsumverhalten der Menschen geändert hat, kämpft das Unternehmen mit Nachfrage- und Produktionsrückgängen, hieß es.

Mitarbeiter am Dienstag informiert

Das Management informierte am Dienstag die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Fabrik über die Schließungsabsicht und es werde noch am Dienstag begonnen, gemeinsam mit dem Betriebsrat und Arbeitnehmervertretern sozial verträgliche Lösungen für die 127 betroffenen MitarbeiterInnen zu finden.

„Es war unsere Intention schon sehr frühzeitig unsere Absicht zu kommunizieren, damit wir uns die Zeit nehmen können, individuelle Lösungen für unser MitarbeiterInnen zu erarbeiten.“, sagt Fabrice Favero, Geschäftsführer Nestle Österreich GmbH am Dienstag auf der Homepage des Unternehmens.