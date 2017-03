Raritäten aus Frühbarock bei donauFESTWOCHEN

Die „donauFESTWOCHEN im Strudengau“ haben zu Wochenbeginn ihr Programm für den Sommer 217 präsentiert. Sie überraschen ihr Publikum heuer wieder mit einigen absoluten Raritäten – wie einer der ersten Opern des Frühbarock.

Die donauFESTWOCHEN vom 28. Juli bis 15. August stehen heuer unter dem Motto „Umbruch und Aufbruch“, erklärte Intendantin Michi Gaigg in einer Pressekonferenz in Linz im Hinblick auf das diesjährige Jubiläum 450 Jahre Claudio Monteverdi. Dessen innovatorische Kraft habe in unterschiedlicher Ausdrucksweise bis in die Frühromantik gewirkt.

donauFESTWOCHEN

„Nicht mehr ganz junge Dame umgarnt attraktiven Mann, der ihr Sohn sein könnte, versucht selbst mit allerlei kosmetischen Tricks jünger auszusehen, verliert den Lover letztlich aber doch an eine Jüngere“, was frappant einem Bericht aus der heutigen Film- und Show-Welt ähnelt, ist der Inhalt des italienischen Bühnenwerkes „La Lisarda“ aus dem Jahr 1659.

Zum ersten Mal in Österreich

Die charmante Oper aus der Zeit des Frühbarock wird heuer auf Schloss Greinburg zum ersten Mal in Österreich zu sehen sein. Intendantin Michi Gaigg lenkt bei den „donauFESTWOCHEN“ diesmal den Blick auf jene spannende Zeit Anfang des 17. Jahrhunderts, als sich die Oper als neue Kunstform entwickelte – und damit eine der wahrscheinlich einer der größten Veränderungen in der Musikgeschichte brachte, so Gaigg.

Dass auch die Instrumentalmusik in der Barockzeit ihre erste Blüte erlebte, spiegelt sich im Programm mit Solokonzerten etwa auf Cembalo, Oboe oder sogenannten Clavichord, dem wichtigsten Hausmusikinstrument dieser Zeit.

Kontrapunkt aus heutiger Zeit

Für den Kontrapunkt aus unserer Zeit sorgen etwa Improvisationen zu Trinkliedern auf dem Hauer-Vierkanthof beim Stift Ardagger oder ein Auftragswerk der erst 23-jährigen oö. Komponistin Flora Marlene Geißelbrecht im Strindbergmuseum Saxen. Weitere Aufführungsorte sind das Stadtkino Grein, die Pfarrkirche Bad Kreuzen, die Gießenbachmühle in St. Nikola an der Donau, Schloss Greinburg in Grein, die Stiftskirchen Ardagger, Waldhausen und Baumgartwnberg sowie die Filialkirche Windhaag bei Perg.

