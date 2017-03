14-Jähriger erneut festgenommen

Erst am Montag hat die Polizei eine Jugendbande in Linz ausgehoben, in der ein 14-Jähriger das Sagen hatte. Der Bursch beschäftigt die Polizei schon seit Jahren. Kaum auf freiem Fuß angezeigt, ist der Bursch erneut straffällig geworden.

Seit Jahren tanzt der Bursch der Polizei auf der Nase herum. Noch vor seinem 14. Geburtstag hat der junge Afghane 140 Straftaten verübt, für die er nicht belangt werden kann. Alleine schon 22 Raubüberfälle gehen auf sein Konto. Seit Dezember ist der Bursch aber strafmündig - und er hat der Polizei erklärt, dass er dann „brav sein“ werde. Doch davon kann wohl keine Rede sein.

Haupttäter einer Linzer Jugendbande

Erst am Montag gab die Polizei bekannt, dass der Jugendliche als einer der Haupttäter einer Linzer Jugendbande für mehr als 60 Straftaten mitverantwortlich ist, darunter fast 40 Einbrüche und ein brutaler Raubversuch. Der Jugendliche wurde auf freiem Fuß angezeigt. Inzwischen wurde er aber schon wieder kriminell.

Frau im Bezirk Perg bedroht und verletzt

Der 14-Jährige soll im Bezirk Perg eine Frau bedroht und verletzt haben. Er wurde festgenommen, bestätigt die Staatsanwaltschaft Linz. Es wurde die Untersuchungshaft beantragt. Keine neue Erfahrung für den Burschen - denn seit seinem 14. Geburtstag im Dezember saß er bereits zweimal in U-Haft.

