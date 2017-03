Eigentum trotz hoher Preise gefragt

Wohnen in Oberösterreich bleibt so teuer wie es derzeit ist, Tendenz sogar steigend, so Experten. Trotzdem bleibt eine Eigentumsimmobilie der Wohntraum Nummer eins. Aber: Die Käufer überlegen deutlich länger, bis sie eine Entscheidung fällen.

Die Preise für Immobilien sind und bleiben hoch, so Mario Zoidl, Fachgruppenobmann für Immobilien in der Wirtschaftskammer Oberösterreich: „Wir haben in letzter Zeit keine Immobilienpreise erlebt, die niedriger geworden sind. Alles, was Wohnungen und Eigentum anbelangt, ist hoch und bleibt auch hoch.“ Trotz der hohen Preise wird nach wie vor viel gekauft, wenngleich nicht mehr schnell. In allen Segmenten der Immobilienvermarktung habe man bei Eigentum und Vermietung wesentlich längere Vermarktungszeiten, teils bis zum Doppelten, so Zoidl.

APA/Georg Hochmuth

Nachfrage konzentriert sich auf Städte

Die Nachfrage konzentriert sich mehr und mehr auf die Städte - das zeigt sich auch bei der Wohnbauförderung, so Wohnbaulandesrat Manfred Haimbuchner (FPÖ): „Ein absoluter Schwerpunkt hinsichtlich der Förderung und der Bautätigkeit ist der Zentralraum, vor allem Linz. Hier gibt es die meisten Wohnungssuchenden. Es gibt auch Landbezirke, wo es leider Gottes Abwanderungstendenzen gibt. Dem versuchen wir auch entgegen zu wirken, aber das kann der Wohnbau nicht regeln.“

„Stellen gewisse Landflucht fest“

Dies sei eine Entwicklung, die auch Vorstandsdirektor Nikolaus Prammer von der gemeinnützigen Landeswohnungsgenossenschaft Lawog bestätigt: „Wir stellen eine gewisse Landflucht fest. Der Bedarf an neuem Wohnraum ist vor allem in den Zentralräumen Oberösterreichs gegeben. Oder man könnte auch sagen: Dort, wo es Arbeitsplätze gibt.“

Arbeitsflexibilität zwingt zu Miete

Diese notwendige Flexibilität wegen der Arbeit sei wiederum ein Argument für immer mehr Menschen, zu mieten, so Prammer. Entscheidend bei der Auswahl einer Immobilie sind heute die Faktoren öffentliche Verkehrsmittel, Außenbereiche - wie etwa ein Balkon - oder in Mietwohnungen eine bereits eingebaute Küche.