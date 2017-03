„Kunst feiert Menschenrechte“ im Musiktheater

Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Landestheater Linz am Donnerstag den Abend „Kunst feiert Menschenrechte“. Unter der Schirmherrschaft von Dennis Russell Davies wird musiziert, und man kann „Zeit“ mit Persönlichkeiten ersteigern.

Ein buntes Musik-Potpourri steht Donnerstag in der Black Blox des Musiktheaters auf dem Programm, wenn man zum Abend unter dem Motto „Kunst feiert Menschenrechte“ zu Gunsten des Vereins SOS Menschenrechte lädt, der seit fast 20 Jahren ein Wohnheim für Flüchtlinge in Linz-Urfahr betreibt.

Menschenrechte für Davies ein Herzensanliegen

Der Chef des Bruckner Orchesters, Dennis Russell Davies und seine Frau, die Pianistin Maki Namekawa, haben erneut die Schirmherrschaft über diesen Abend übernommen. Denn Davies sieht in der derzeitigen Situation auch eine Chance für Europa: „Wir haben jetzt eine Situation, in der sehr viele Menschen gezwungen sind, nach Europa zu kommen. Die brauchen Hilfe. Und ich denke, das ist für Österreich, für Mitteleuropa und ganz Europa zukunftsträchtig.“

Und das Thema Menschenrechte sei ihm auch persönlich ein Herzensanliegen, so Davies: „In der Kultur, in der Industrie oder in der Bildung sind wir sehr stark angewiesen auf die Beiträge unserer ausländischen Gäste. Gerade da spielen die Menschenrechte eine große Rolle. Und dieses Thema ist mir ein Herzensanliegen, deshalb unterstützen wir das auch.“

„Zeitspenden“ mit Prominenten zu ersteigern

Neben viel Musik gibt es diesem Abend aber auch wieder eine ganz besondere Versteigerung. Ersteigern kann man „Zeitspenden“ von prominenten Künstlern und Persönlichkeiten. So gibt es unter anderem eine persönliche Museumsführung der Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner, Österreichs Radprofi Riccardo Zoidl lädt zu einer Radtour durch die Scharten, und der Kabarettist Günther Lainer gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der ORF-Sendung „Was gibt es Neues“.

Wer schon immer wissen wollte, wie die „Waldviertler“-Schuhe produziert werden, kann eine persönliche Führung mit dem Schuh-Rebell Heini Staudinger ersteigern, und mit Dennis Russel Davies geht‘s im Orchesterbus des Bruckner Orchesters nach Wien zu einem Konzert im Stephansdom. Der Erlös des Benefizabends „Kunst feiert Menschenrechte“ am Donnerstagabend in der Black Box des Musiktheaters kommt zur Gänze dem Verein „SOS Menschenrechte“ zu Gute.

