90 Minuten auf Rettungskräfte gewartet

1,5 Stunden hat eine 90-Jährige im Bezirk Gmunden auf das Rote Kreuz warten müssen. Die Frau war gestürzt und hatte sich drei Rippen gebrochen. Trotz Drücken des Rufhilfeknopfes musste sie 90 Minuten warten, bis ein Rettungswagen kam.

Die betagte Frau lebt allein in ihrem Haus im Bezirk Gmunden. Sonntagnachmittag stürzte die 90-Jährige so unglücklich, dass sie sich - wie sich später herausstellte - drei Rippen brach. Eine zufällig anwesende Bekannte half der Pensionistin auf und drückte auf den Alarmierungsknopf des Rufhilfe-Armbands des Roten Kreuzes, heißt es seitens der Angehörigen.

Nach einer Stunde nochmals angerufen

Es meldete sich die zuständige Stelle vom Roten Kreuz, und die Bekannte schilderte den Vorfall. Dann warteten die beiden Frauen auf den Krankenwagen vom Roten Kreuz - doch zunächst vergeblich. Nach einer Stunde habe die Bekannte beim Roten Kreuz angerufen und gefragt, warum keine Hilfe komme. Und erst nach einer weiteren halben Stunde soll der Krankenwagen auch tatsächlich eingetroffen sein.

Rotes Kreuz: „Fehler bei Alarmierung passiert“

Beim Roten Kreuz räumte man am Dienstag gegenüber dem ORF Oberösterreich ein, dass bei der Alarmierung in der Leitstelle Gmunden ein Fehler passiert sei. Die Frau wird in einem Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Das Rufhilfesystem des Roten Kreuzes OÖ ist ein kostenpflichtiges Alarmierungssystem für den Wohnbereich. Die Personen tragen ein Armband mit einem Alarmierungsknopf, mit dem eine direkte Verbindung zur Rufhilfezentrale hergestellt werden kann.