Tischtennis Linz-Froschberg fehlt Geld

Zweimal haben die Tischtennis-Damen von Linz-Froschberg in den letzten Jahren die Championsleague gewonnen, doch die Zukunft der Tischtennis-Königsklasse in Linz könnte am Geld scheitern.

Es wird einfach immer schwieriger, das nötige Geld aufzutreiben, bestätigte Froschbergs Langzeit-Manager Günther Renner - und das wenige Tage vor dem Championsleague Halbfinale gegen Berlin.

Günther Renner im Gespräch mit ORF-Redakteur Dennis Bankowsky

Für Sponsoren nicht attraktiv genug

Nur mit Idealismus und harter Arbeit sei das nicht zu bewältigen. Der Tischtennis-Sport sei für Sponsoren offenbar nicht attraktiv genug, und daher fehle es an der notwendigen finanziellen Unterstützung, so Renner.