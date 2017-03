Tausende Unfälle beim Frühjahrsputz

Wer derzeit über den Frühjahrsputz nachdenkt, sollte vorsichtig sein. Denn das Kuratorium für Verkehrssicherheit warnt, dass sich in OÖ jedes Jahr 3.400 Menschen beim Putzen verletzen. Besonders viele Unfälle passieren im Frühjahr.

Der Gedanke, sich beim Putzen daheim zu verletzen, mag bei so manchem nur ein mildes Lächeln hervorrufen. Tatsächlich geschehen aber laut Kuratorium für Verkehrssicherheit viele und durchaus schwere Unfälle. In den Monaten März und April - also zur Zeit des Frühjahrsputzes - seien es pro Tag rund 50 Verletzte.

Jeder Zweite zieht sich Knochenbruch zu

Von den mehr als 19.000 Menschen, die sich jährlich in Österreich verletzten - 3.400 allein in Oberösterreich -, zieht sich jeder Zweite einen Knochenbruch zu. Häufig sind auch noch offene Wunden oder Sehnen- und Muskelverletzungen.

ORF

Stolpern, stürzen und ausrutschen

Die Unfallursachen sind meist banal: In jedem vierten Fall sind die Verletzten gestolpert, zum Beispiel über den Staubsauger, andere Ursachen sind Stürze auf der Stiege oder das Ausrutschen auf nassen Böden. Acht von zehn Verletzten sind übrigens weiblich - vor allem Frauen über 65 gelten laut Kuratorium als besonders gefährdet.

Link: