Energiesparmesse zog mehr Fachpublikum an

Mit rund 94.000 Besuchern bilanziert die Energiesparmesse, die in Wels am Sonntag zu Ende gegangen ist. Die Verantwortlichen freuten sich über ein Besucherplus an den Fachtagen. Sanierung und Wärmedämmung waren vor allem bei Privaten gefragt, hieß es.

Auf 64.450 Quadratmetern haben 821 Aussteller aus 14 Nationen ihre Innovationen in den Bereichen Bad, Bau und Energie präsentiert. Erneut kamen internationale Delegationen etwa aus Japan, Korea und Rumänien. „Die Energiesparmesse wurde ihrem Ruf als Weltleitmesse für Biomasse gerecht“, so der Geschäftsführer Robert Schneider. An den beiden Fachtagen wurden fünf Prozent mehr Besucher verzeichnet.

zurück von weiter

Vom kalten Winter profitiert

Nach einem ersten Resümee der Verantwortlichen hat die Energiesparmesse in Wels auch indirekt vom kalten Winter profitiert. Vor allem bei den privaten Besuchern waren neben dem Bereich der Sanierung, gestiegene Heizkosten ein Hauptthema.

Die neue Sonderschau „E-Auto & Smart Home“ habe einen großen Anlauf verzeichnet, so die Messeverantwortlichen. Die angebotenen E-Tankstellen seien vom Messestart an voll ausgelastet gewesen.

Auszeichnungen für „Energie Genies“

Einige der in Wels präsentierten Produkte wurden vom Land Oberösterreich und dem Umweltministerium mit dem „Energie Genie 2017 Innovationspreis“ ausgezeichnet. Der Preis wird nach den Kriterien Innovation, Energieeinsparung und Neuheitsgrad gemeinsam vom Umweltministerium und dem Land Oberösterreich vergeben und von auch Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl und Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) überreicht.

Unter den Preisträgern war heuer die Hargassner GesmbH aus Weng im Innkreis für ihr Produkt Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung.

Weitere Preisträger:

Martin Pichler Ziegelwerk GmbH

Muggenhumer Energiesysteme GmbH/Sigeko/KNV Energietechnik GmbH

Windhager Zentralheizungs GmbH

Sanitär-Anerkennungsurkunde für mhs GmbH

Ziegelwerk Eder GmbH & Co KG

Link: