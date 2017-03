Nach Pkw-Kontrolle acht Drogenfreunde erwischt

In St. Florian bei Linz (Linz-Land) sind am Sonntag sechs junge Männer aufgeflogen, die Suchtmittel konsumiert hatten. Auf ihre Spur kam die Polizei bei der Kontrolle eines abgestellten Pkws, in dem zwei „benebelte“ Jugendliche saßen.

Gegen 0.30 Uhr kontrollierten Polizisten einen geparkten Pkw, in welchen zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren saßen. Die beiden machten auf die Beamten einen benebelten Eindruck. Der Jüngere erklärte, er sitze nur zum Musikhören im Auto. Mit dem Wagen fahre sein 20-jähriger Freund, weil er selbst seinen Führerschein einige Tage zuvor nach einer Kontrolle abgeben habe müssen.

Auch Freunde in Wohnung „unter Drogen“

Nach einem Anruf erschien der 20-Jährige. Auch er schien unter Suchtmitteleinfluss zu stehen, so das Polizeiprotokoll. Der 20-Jährige gab sofort zu, dass er Marihuana in einem Mehrparteienhaus geraucht habe. Dort stieß die Polizei in einer Wohnung auf weitere fünf junge Männer, die offensichtlich allesamt Drogen konsumiert hatten, so die Polizei.

Weiters wurden Cannabissamen, Blüten, getrocknete Stängel und unter anderem eine Plastikbox mit Erde und Keimlingen sowie diverse Suchtmittelutensilien sichergestellt. Bei allen acht jungen Männern zeigten die Drogenschnelltests positive Werte. Sie wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt