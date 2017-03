Kino als Freizeitbeschäftigung weiterhin beliebt

Trotz des Filmangebots im Internet, hält sich das Kino als beliebte Freizeitbeschäftigung - zu diesem Schluss kommt eine Studie der Johannes Kepler Universität und der Wirtschaftskammer. Auch wenn das Publikum immer älter wird, hieß es.

Der Zauber des Kino-Besuchs sei nach wie vor nicht zu brechen - und da könne auch kein Smartphone mithalten, so der Obmann der Kinofachgruppe der oö. Wirtschaftskammer Hans-Peter Obermayr: „Da lässt man sich noch bewusst drauf ein“. Den ganzen Tag hetze man oder weniger von einem Medienimpuls zum anderen, im Kino sei für die Medien praktisch Pause.

Megaplex

2,5 Millionen Kinobesucher

Umso mehr würde es die Oberösterreicher also wieder in die Kinosesseln ziehen. Die Umsatzahlen geben dem grundsätzlich Recht: In keinem anderen Bundesland - abgesehen von Wien - sind im vergangenen Jahr so viele Menschen ins Kino gegangen, wie in Oberösterreich. Rund 2,5 Millionen Besucher waren es im vergangenen Jahr.

Für die Unversitätsstudie wurden 400 Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen auch nach ihren Kino-Vorlieben gefragt. Ein Fünftel der Befragten geht lieber in Programmkinos, in denen Filme jenseits des Mainstreams gespielt werden. Zu den meist genannten Lieblingsfilmen des vergangenen Jahres wurden die deutsche Produktion „Schweinskopf al dente“ und „Ice Age“ genannt.

Menschen, die am Land wohnen sind laut Studie öfter im Kino als Städter. Und sie zeigte noch etwas: Das Kinopublikum wird immer älter, und die Betreiber müssen kämpfen, um die jungen Menschen zurück ins Kino zu holen. Das soll etwa durch neue Veranstaltungen gelingen, wie Live Übertragungen von Pop-Konzerten, so Obermayr.