20-Jähriger in Wels überfallen

Zwei Unbekannte haben Samstagabend in der Welser Innenstadt einen 20-Jährigen überfallen. Sie forderten den jungen Mann auf, ihnen seine Geldtasche zu geben. Als dieser verweigerte schlugen sie ihn nieder und liefen davon, so die Polizei.

Es war gegen 22.30 Uhr als der 20-Jährige auf der Ringstraße unterwegs war und von zwei Unbekannt mit einem alten Waffenrad angesprochen wurde, so das Polizeiprotokoll am Sonntag. Weil sich der 20-Jährige weigerte, den Männern seine Geldbörse zu geben, schlug ihn einer der Täter mehrmals mit der Faust ins Gesicht, dass er nach rückwärts umfiel.

Polizei sucht Zeugen

Dann versucht der Täter erneut an die Geldtasche seines Opfers zu gelangen, was ihm aber nicht glückte. In der Folge ergriffen die beiden Räuber die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls: einer der Täter ist circa 30 Jahre und fast zwei Meter groß. Auffallende an ihm war, dass er keine Augenbrauen und keinen Bart hat. Er hatte eine schwarze Jogginghose mit großen weißen Schriftzug an und einen schwarzen, zerrissenen Kapuzen-Sweater. Dazu trug er eine schwarze Schildkappe und weiße Schuhe.

Sein Komplize trug eine schwarze Jogginghose, eine weiße Jacke mit Kapuze und dazu ebenfalls eine schwarze Schildkappe sowie mehrfärbige Gummischlafen (Camouflage). Der circa 1,75 Meter große Täter wurde vom Opfer auf Mitte 20 geschätzt. Das Waffenrad war teilweise rostig und am Lenker war ein lila Körbchen befestigt, so die Beschreibung im Polizeiprotokoll. Hinweise zu den Tätern sind an die Dienstdtelle Innere Stadt unter der Telefonnummer 059133-4192 erbeten.