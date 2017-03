Pkw prallte gegen Baum – Mitfahrer tot

Ein 32-Jähriger ist Sonntagfrüh bei einem Verkehrsunfall im Innviertel ums Leben gekommen. Der Fahrer kam mit seinem Pkw von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, dabei wurde der 32-Jährige aus dem Wagen geschleudert, so die Polizei.

In dem Wagen saßen zwei Innviertler Paare. Ein 32-Jähriger und seine 24-jährige Lebensgefährtin vorne, im Fond ein ebenfalls 32-Jähriger und seine 28-jährige Lebensgefährtin. Die vier waren gegen 3.45 Uhr auf dem Heimweg von einem Discobesuch. Auf der Aspacher Straße in der Gemeinde Roßbach (Bezirk Braunau am Inn) war der Lenker laut bisheriger Ermittlung der Polizei mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

In einer Kurve kam sein Renault Espace auf einem laut Einsatzkräften abschüssigen Straßenstück ins Schleudern, rutschte von der Straße und prallte gegen einen Baum.

Lenker lebensgefährlich, Frauen schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 32-Jährige im Fond samt seines Rücksitzes aus dem Auto auf die Straße geschleudert. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Lenker selbst erlitt lebensgefährliche, die beiden Frauen schwere Verletzungen, so die Polizei am Sonntag. Sie wurden in die Krankenhäuser nach Braunau am Inn und Ried im Innkreis gebracht. Noch nicht geklärt werden konnte, ob der Lenker alkoholisiert war.