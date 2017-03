LASK-Sieg Nr. 7 in Serie gegen Innsbruck

Im Klassiker des LASK gegen die Daxbacher-Elf Innsbruck steht Rene Gartler im Mittelpunkt. Er verursacht einen Elfer zur Tiroler Führung und dreht die Partie nach der Pause mit zwei Toren. Am Ende steht mit 3:1 der siebte Sieg in Serie.

Die LASK-Eröffnung ist von viel Offensive dominiert. Imbongo Boele setzt in der 6. Minute Gartler gut ein, der aber abgedrängt wird. Dann wieder Imbongo, der es selbst versucht, aber den Ball über die Querlatte hebt (14.).

Ramsebner und Gartler scheitern

Die große Chance des LASK findet in der 18. Minute der mit aufgerückte Innenverteidiger Ramsebner vor, der im Gedränge vor der rechten Torstange an Tirol-Keeper Grünwald scheitert. Gleich darauf bringt Riemann einen Eckball zur Mitte. Erdogoan erwischt den Ball in aussichtsreicher Position am Fünfer knapp nicht (20.). Und auch Gartler trifft aus spitzem Winkel über rechts kommend nur in die Arme von Grünwald (22.

LASK-Anfangsoffensive vorbei. Tirol erfängt sich

Jetzt erfangen sich die Tiroler, erwarten die Schwarz-Weißen Angriffe vor dem Strafraum und schalten schneller nach vorne um. Säumel bedient Gründler, dessen Pass Eler am linken Pfosten knapp nicht erreicht (28.). Der erste Warnschuss der Daxbacher-Elf.

Gartler-Handspiel: Elfer bringt Innsbruck die Führung

Gartler hilft am eigenen Strafraum aus, nimmt im Luftduell aber den Ellbogen zur Hilfe. Ein Geschenk für die Tiroler. Es gibt Elfmeter, den der Tiroler Eler flach verwandelt (32.).

Die Linzer erfangen sich langsam wieder. Ein Riemann-Freistoß durch die Mauer der Tiroler wird von Grünwald im Nachfassen gehalten (40.). Mit 0:1 geht es entgegen dem Spielverlauf in die Pause.

Elferalarm nach der Pause

Die zweite Hälfte beginnt mit Elferalarm, als Imbongo von Kobleder im Strafraum zu Boden gerissen wird. Der Referee winkt ab. Eine haarige Entscheidung (46.).

Stange für die Tiroler, Stange für den LASK

Die Tiroler kommen durch die Mitte, Eler trifft aus 20 Meter die Stange, den Nachschuss schlägt Grünwald über das Tor. Im Gegenzug die Linzer, Michorl probiert es aus 25 Meter, Grünwald ist geschlagen, die Stange rettet für Innsbruck.

Ausgleich durch Gartler

Ein Eckball von der rechten Seite geht auf Luckeneder, der per Kopf auf das Tiroler Tor zielt, Imbongo stört den Tiroler Rettungsversuch. Der Ball kommt zu Gartler, der per Drehschuss den Ausgleich erzielt (63.)

Gartler per Elfer zum 2:1

Der nächste gute Angriff der Linzer, Imbongo wird im Strafraum an der Hand zurückgehalten. Schimplsberger sieht dafür rot. Den Elfer verwandelt Gartler flach zur Führung (70.). Den Schlusspunkt zum 3:1 setzt der junge LASK-Spieler Marko Raguz in der 90. Minute.

Die Linzer spielen die Partie souverän nach Hause. Innsbruck gab einen starken Gegner ab. Umso mehr zählt dieser Erfolg auf dem Weg der Schwarz-Weißen in Richtung des angestrebten Aufstieges.

LASK-Trainer Oliver Glasner meinte mit einem Lächeln: „Die Mannschaft hat mit diesem Sieg und wie er zustande gekommen ist, Charakter gezeigt. René Gartler ist ab sofort von allen Defensivaufgaben entbunden...“

Es sieht gut aus für den LASK: Da LASK-Verfolger Liefering nicht aufsteigen darf und der Dritte Lustenau daheim gegen KSV nur 0:0 spielte, führt der LASK nun schon mit 9 Zählern vor den Vorarlbergern. Der Vorsprung der Schwarz-Weißen auf Verfolger Liefering beträgt sechs Zähler.

Weiters spielten:

Liefering - FAC 1:0

Wattens - Wiener Neustadt 3:0

Lustenau - KSV 0:0

Horn - BW Linz: 0:2

LASK - Innsbruck 3:1

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at