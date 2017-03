Blau Weiß Linz nicht mehr Letzter

Mit einem 2:0-Auswärtserfolg im Abstiegsduell in Horn übergibt das bisherige Dauer-Schlusslicht FC Blau Weiß Linz die rote Laterne an den FAC und schließt auf einen Punkt zum Drittletzten FC Horn auf.

Die Gastgeber finden im Waldviertel besser ins Spiel und vergeben durch Benjamin Sulimani in der 6. Minute ihre erste große Chance. Die nervös agierenden Linzer kommen erst nach 20 Minuten besser ins Spiel. Hinum muss in der 24. Minute verletzt vom Feld, für ihn kommt Stefan Haudum.

Blutsch leitet die erste gute Linzer Chance ein

In der 31. Minute zieht Markus Blutsch aus gut 30 Meter ab, Goiginger will auf den Abpraller, wird aber in letzter Sekunde von Havenaar gestoppt. Horn hat bis zur Pause wieder mehr vom Spiel, zwingende Möglichkeiten fehlen aber auch auf Seiten der Gastgeber.

BW Linz trifft nach der Pause

Thomas Goiginger leitet mit einem schönen Freistoß die Führung ein. Dann ist der gut aufgelegte Blutsch wieder da, spielt den Ball mit der Ferste weiter, Goiginger hält sofort drauf und trifft zum Führungstreffer der Linzer (55.).

Hankic und die Latte verhindern den Ausgleich

Die Waldviertler reagieren und drücken auf den Ausgleich. Hankic im Tor der Linzer bleibt bei einem Schuss von Takougnadi Sieger und hält den Linzern die Führung fest(69.). Dann rettet die Latte für Blau Weiß nach einem Schuss von Milosevic (73.).

2:0 für Blau Weiß durch Markus Blutsch.

Die Linzer profitieren von einem Fehlpass der Gastgeber, den Pecirep erwischt. Er spielt auf Renner, der den Ball selbstlos für den gut postierten Blutsch auflegt. Die Leihgabe des LASK behält einen kühlen Kopf und trifft zum 2:0 (76.).

Die Basis für den ersten Auswärtssieg für Blau Weiß ist plötzlich gelegt. Horn versucht es nochmals mit Erhöhung der Schlagzahl, Linz verlegt sich auf Konter und vergibt das 3:0 durch Renner, der nur ins Außennetz trifft.

Erstmals weg vom Tabellenende

Die Schlussphase gehört klar den Linzern, die durch Pecirept (90.) erneut das 3:0 vergeben.

Die rote Laterne wandert nach dem zweiten Sieg der Linzer im Frühjahr erstmals an den FAC, der in Liefering mit 0:1 verliert. Der Abstiegskampf wird zäh. Es gibt derzeit drei Bewerber für die zwei Abstiegsplätze:

8. Horn 22 Punkte

9. Blau Weiß 21

10. FAC 20

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at