Firma darf nicht in Naturalien entlohnen

Ein Linzer Autohändler muss einem Verkäufer 9.200 Euro nachzahlen. Der Grund: Der Mann war zum Teil in Naturalien entlohnt worden. Damit wurde aber der Kollektivvertrag unterwandert, so die AK. Der OGH entschied nun zu Gunsten des Mannes.

Der angestellte Autoverkäufer hatte weniger als das Mindestgehalt in seiner Branche verdient. Dafür überließ ihm das Linzer Autohaus einen Firmenwagen, den er auch privat nutzen durfte. Das dürfe als Sachbezug angerechnet werden, argumentierte das Unternehmen.

Firma verweigerte Nachzahlung

Der Mitarbeiter wollte dies nicht hinnehmen und wandte sich an die Arbeiterkammer. Deren Rechtsexperten forderten von dem Autohändler eine Nachzahlung, doch die Firma weigerte sich. Daher zog die Arbeiterkammer für den Mann vor Gericht. In den ersten beiden Instanzen war dem Angestellten kein Erfolg beschieden, alle Entscheidungen fielen zugunsten des Autohauses. Doch der Mann fand sich damit nicht ab.

„Naturalien nur in geringem Ausmaß erlaubt“

Schließlich landete der Fall vor dem Obersten Gerichtshof, und der drehte alles um. Der Autoverkäufer bekam 9.200 Euro an Nachzahlung zugesprochen, denn eine Bezahlung in Naturalien sei nur in einem geringen Ausmaß erlaubt. Arbeitnehmer bräuchten Geld, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ein Bäcker etwa dürfe seine Beschäftigten auch nicht mit Semmeln bezahlen, argumentiert dazu die Arbeiterkammer.

