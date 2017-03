Zeugensuche nach sexueller Belästigung

Nach Zeugen bzw. weiteren Opfern sucht nun die Polizei in dem Fall eines 36-Jährigen, der im Großraum Linz drei zwölfjährige Buben sexuell belästigt haben soll.

Der in Leonding lebende Asylwerber soll einem Buben am Wochenende in einem Einkaufszentrum Geld für Sex geboten haben. Außerdem soll er ihn mit dem Umbringen bedroht haben, sollte er zur Polizei gehen.

Buben unsittlich berührt

Zwei weitere zwölfjährige Buben soll der Mann schon seit Dezember verfolgt haben. Einen dieser Buben soll er am vergangenen Sonntag in der Straßenbahn unsittlich berührt haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Hinweise an Polizei Pasching erbeten

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Veröffentlichung eines Fotos des Beschuldigten an. Hinweise sind an die Telefonnummer 059133/4141 erbeten.

