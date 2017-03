Stiftskonzerte: Meisterinnen und Gipfelstürmer

Meisterinnen und Gipfelstürmer vereint Rico Gulda als künstlerischer Leiter der OÖ. Stiftskonzerte. In 17 Konzerten wechseln sich Künstler ab, die schon am Gipfel ihrer Karriere stehen, oder gerade dabei sind, ihn zu erklimmen.

Frauen dringen immer häufiger in die einstige Männerdomäne des Dirigierens vor. Dennoch sorgt es immer noch für Gesprächsstoff, wenn - wie bei der Eröffnung des Opernballs - eine Frau ein Orchester leitet. Auch bei der Eröffnung der Stiftskonzerte wird mit der Estin Kristiina Poska erstmals eine Frau am Dirigentenpult stehen. An Frauen als Solistinnen ist man längst gewöhnt, aber auch sie werden diesmal bei den Stiftskonzerten besonders hervorgehoben.

17 Konzerte zwischen 10. Juni und 30. Juli

Als zweiten roter Faden des Programms zieht Rico Gulda die Gegenüberstellung von Künstlern durch, die einerseits gerade dabei sind, den Gipfel in ihrer Musikerlaufbahn zu erklimmen und jenen, die den Gipfel ihrer Karriere längst erreicht haben. Wie der bald 90-jährige Dirigent Herbert Blomstedt, der mit den Bamberger Symphonikern in St. Florian Bruckner aufführen wird, oder Dennis Russell Davies, der sich ebendort mit Bruckner offiziell von seiner Position als Chefdirigent des Brucknerorchesters verabschiedet.

Musikalische Lesung mit Michael Köhlmeier

Eine Fortsetzung finden die von Rico Gulda eingeführten neuen Konzertformate in der Stiftsgärtnerei wie heuer etwa in Form einer musikalischen Lesung mit Michael Köhlmeier. Zu den sanften Neuerungen im Programmangebot der Stiftskonzerte zählt auch ein Abend mit Musik zwischen Barock und Blues sowie ein Mitmachkonzert für Kinder.

