Mehrere Buben sexuell belästigt

Ein 36-Jähriger soll mehrere Buben im Bezirk Linz-Land sexuell belästigt haben. Der Afghane soll einem Minderjährigen Geld geboten und mit dem Umbringen bedroht haben. Zwei weitere Buben soll er unsittlich berührt und ihnen nachgestellt haben.

Einen zwölfjährigen Buben soll der Asylwerber aus Leonding am Faschingsdienstag in einem Einkaufszentrum belästigt haben. Nach Angaben der Polizei war der 36-Jährige auf Sex aus. Er stellte dem Jungen bis zur Straßenbahnhaltestelle nach und bot ihm Geld, damit er mit ihm nach Hause komme oder mit ihm zum Hauptbahnhof fahre, um dort in eine Toilette zu gehen.

Bub mit dem Umbringen bedroht

Außerdem stieß er eine Drohung aus: Sollte der Bub die Polizei einschalten, werde er ihn umbringen. Der Zwölfjährige ließ sich aber nicht einschüchtern, sondern ersuchte fremde Menschen um Hilfe - worauf der Verdächtige verschwand. Das soll aber laut Polizei kein Einzelfall gewesen sein.

In Justizanstalt Linz gebracht

Dem Mann wird vorgeworfen, ebenfalls am Faschingsdienstag einem Zwölfjährigen in einer Straßenbahn in den Intimbereich gegriffen zu haben. Der Bub musste den Mann mehrere Male fest wegstoßen, bis er von ihm abließ. Seit Dezember soll der Afghane dem Zwölfjährigen und einem weiteren gleichaltrigen Buben nachstellen. Er hielt sie fest und wollte sie küssen, berühren, umarmen und ausziehen, so die Ermittler.

Der 36-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz gebracht.