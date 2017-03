Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwoch in Bad Ischl hat es zwei Verletzte gegeben, einer davon ist ein dreijähriger Bub. Unfallverursacherin war eine 59-jährige Autofahrerin, die in den Gegenverkehr geriet.

Die Frau war mit ihrem Wagen auf der Salzkammergutstraße aus noch unbekannter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommendes Fahrzeug touchierte sie nur seitlich, weil der Fahrer auf das Bankett ausgewichen war.

FF Bad Ischl

Frau und Dreijähriger verletzt

In das nachfolgende Auto einer 40-jährigen Frau stieß die 59-jährige Lenkerin allerdings frontal. Die Frau und ein dreijähriger Bub, der im anderen Auto mitgefahren war, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

