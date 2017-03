Precht: Keine Arbeit durch Digitalisierung

Die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt völlig umkrempeln: Während Vertreter der Industrie davon ausgehen, dass dadurch mehr Jobs entstehen, zeichnete der Philosoph und Autor Richard David Precht ein provokantes Bild: Viele würden keine Arbeit finden.

Computer und Roboter lösen die Menschen in vielen Bereichen des Arbeitslebens ab. Dieser Prozess der Digitalisierung, auch bekannt unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“, werde unser Leben in den nächsten Jahren völlig umkrempeln. In der Industrie geht man davon aus, dass dadurch mehr Jobs entstehen.

Zerfall der Gesellschaft in zwei Klassen

Precht hingegen stellte bei den Aschermittwochsgesprächen der Sparkasse in Linz in den Raum, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung keine Arbeit finden werde. Und er warnte gleichzeitige von einem Zerfall der Gesellschaft in zwei Klassen. Um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, plädierte Precht für ein Grundeinkommen für alle.

Digitale Revolution ORF-Redakteur Robert Fürst war für Oberösterreich heute bei der Veranstaltung mit Richard David Precht

Viel stärker als die wohlhabenden Industrieländer seien Länder der dritten Welt betroffen. Denn die dort geleistete, billige Arbeit - zum Beispiel in Textilfabriken - werde künftig von Maschinen übernommen, so Precht.