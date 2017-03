Antwortsuche: Was brauchen moderne Museen?

Wer wird neuer Direktor im Kunstmuseum LENTOS: Diese Frage ist derzeit wohl ein Lieblingsspekulationsthema der Kulturinteressierten. Experten versuchen aber zurzeit auch die Anforderungen an die Museen von heute zu ergründen.

Neun Bewerber - darunter sieben Frauen und zwei Männer wollen sich den zukünftigen Anforderungen im Kunstmuseum LENTOS stellen. Roman Sandgruber, Historiker und Präsident des Verbunds oö. Museen hofft auf frischen Wind für die heimische Museumslandschaft. Am 17. März soll die Entscheidung um die künstlerische Leitung im Kunstmuseum LENTOS getroffen werden.

ORF

Zehn Prozent Kulturtouristen

Wenn auch das Programm eines Museums nicht alle Wünsche des Publikums erfüllen kann, sei es von Vorteil zu wissen, wer sind meine Besucher und mit welchen Erwartungen kommen sie in mein Haus, so Touristiker und Kulturbeauftragte unisono. 779.248 Nächtigungen gab es im vergangenen Jahr in Linz, lediglich zehn Prozent davon kamen als Kulturtouristen.

Die meisten Gäste seien aus Österreich, gleich danach kommt der Gast aus Deutschland – 2016 zählte der Tourismusverband 165.404 deutsche Gäste. Diese haben allerdings eine ganz eigene Vorstellung von Kultur, so Herta Neiß vom Institut für Sozial und Wirtschaftsgeschichte mit Tourismusmanagement. Für deutsche Gäste sei die Natur auch Kultur so wie Brauchtum, Essen, Dirndl und Dialekt „vielleicht sollte das man bei künftigen Museumsprogrammen miteinbeziehen“.

Elf Sekunden pro Werk

Laut Statistik bleibt der durchschnittliche Museumsbesucher elf Sekunden vor einem Werk stehen – für mehr Frequenz können Cafetarias oder ähnliche Verweilzentren sorgen. Ein Museumsbesuch müsse Vergnügen bereiten, deshalb sollte das Angebot möglichst groß sein, damit sich möglichst viele angesprochen fühlen, so Sandgruber im Gespräch mit ORF-Redakteurin Katharina Maurer.

Sandgruber: „Man braucht viele Besucher, damit man so ein Zentrum (Cafetaria) halten kann, und wenn man kein Zentrum hat, hat man nicht viele Besucher“

Es brauche die nötige Unterstützung der Politik – „finanziell, aber auch im Bewegungsspielraum und in der Eigeninitiative“, so Sandgruber.