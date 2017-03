Tatverdächtiger nach Messerattacke ausgeforscht

Nach mehreren Wochen ist nun jener Täter ausgeforscht worden, der Anfang Dezember einen 27-Jährigen in Linz mit einem Bauchstich lebensgefährlich verletzt hatte. Der mutmaßliche Täter ist ein 22-jähriger Linzer.

Der 27-jährige Steyregger und der Tatverdächtige waren in der Nacht in Streit geraten. Dabei versetzte der Mann seinem Opfer mehrere Messerstiche in den Bauch.

22-Jähriger bestreitet Tötungsabsicht

Hintergrund der Messerattacke dürfte ein Streit zwischen den beiden Männern gewesen sein. Der 22-Jährige gibt die Tat zu, bestreitet aber eine Tötungsabsicht. Der Mann sitzt in Haft.

