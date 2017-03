Selbstverteidigungskurse für Senioren boomen

Kostenlose Selbstverteidigungskurse für Senioren der Stadt Linz werden regelrecht gestürmt. Die Kurse waren bisher immer schnell ausgebucht, viele Interessenten mussten daher vertröstet werden.

Das Sicherheitsressort der Stadt Linz und der Verein „DeEscalation“ bieten die Kurse für Senioren an. Die älteren Menschen sollen in erster Linie ihre Aufmerksamkeit schulen, so Werner Drescher, Polizist und Leiter der Selbstverteidigungskurse: „Wichtig ist, die Personen so weit zu bringen, dass sie ihr Umfeld beobachten.“

ORF

Nächster Kurs am 19. Mai

Viele Kursteilnehmer sagen, sie seien verunsichert, wenn sie alleine unterwegs sind: „Wenn ich auf den Friedhof gehe, habe ich schon ein kleines Messer in der Hand. Ich finde, man ist schon sehr unsicher geworden, besonders, wenn man als Frau in der Nacht unterwegs ist", so eine Kursteilnehmerin. Der nächste Kurs findet am 19. Mai im Volkshaus Franckviertel statt. Informationen gibt es beim Magistrat Linz.

