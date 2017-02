Weiter warten in Ried, Drechsel kein Kandidat

Weiterhin ausständig ist die längst überfällige Trainer-Entscheidung bei Fußball-Bundesliga-Tabellenschlusslicht SV Ried. Während Noch-Coach Benbennek am Dienstag beide Trainings geleitet hat, wird hinter den Kulissen fieberhaft beraten.

Der als Kandidat ins Spiel gebrachte Herwig Drechsel ist derzeit nicht im Rennen, wie er gegenüber dem ORF OÖ sagte. „Es ehrt mich, dass ich ins Spiel gebracht werde, aber mich hat niemand gefragt“, so der langjährige SVR-Regisseur und derzeitige U16- Coach der Rieder Akademie.

APA/Georg Hochmuth

Schweitzer nicht gefragt

Die naheliegendste Trainerlösung, Gerhard Schweitzer, der die Mannschaft kennt und daher auch, was das sportliche betrifft, sofort helfen könnte, sei ebenfalls nicht gefragt worden, auch wenn Schweitzer ein Gespräch mit Neo-Manager Schiemer bestätigte, wo es aber nicht um den Trainer gegangen sei.

Durchgesickert ist, dass sich Schiemer im Umfeld seines Ex-Klubs Salzburg nach Kandidaten umsehen soll.

Formtief für Benbennek-Kenner nicht überraschend

Fakt ist, Christian Benbennek hängt in der Luft, keine angenehme Situation für den Deutschen Noch-Trainer, dem man zwar nicht mangelnde Sympathie, aber eine sportlichen Leistungsknick vorwerfen muss nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge.

Dieser Knick kommt für Krystian Wozniak, Journalist und Benbennek-Kenner bei der großen deutschen Sportzeitung „Reviersport“ aus Essen nicht überraschend, denn den gabs auch schon bei Benbenneks Ex-Klub Alemannia Aachen. „Auch ich habe Benbennek als höchst sympathischen Menschen kennengelernt. Fakt ist aber, dass einige Spieler damals Probleme mit ihm hatten im zwischenmenschlichen Bereich, und das hat nichts damit zu tun, dass der eine oder andere einmal unzufrieden ist, wenn er nicht aufgestellt wird. Auch in Aachen hat Benbennek gut begonnen, dann kam der Knick und eine Niederlagenserie wie jetzt in Ried“ so der Sportjournalist aus Deutschland im Gespräch mit ORF-Redakteur Dennis Bankowsky.

Vorstand und Manager seien jedenfalls rasch gefordert, eine Trainer-Entscheidung herbeizuführen, denn nur eines könne den Innviertlern im Abstiegskampf helfen: Ruhe und Klarheit, wie es weitergehe.