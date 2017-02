Gratislampen-Aktion der Stromversorger

Energie AG und die Linz AG starten jedes Jahr Aktionen zum nachhaltigen Energiesparen. Heuer werden 750.000 LED Lampen der neuesten Technologie an Kunden verteilt. Damit erspare sich jeder Haushalt bis zu 100 Kilowatt oder 20 Euro an Stromkosten, hieß es.

Knapp zehn Prozent der Stromkosten in einem privaten Haushalt entfallen bei Verwendung von alten Glühbirnen auf die Beleuchtung. Ein Austausch hilft daher deutlich Strom zu sparen, so die Experten. Mit den beiden LED Lampen, die die beiden Energieunternehmen ihren Kunden bereitstellen und statt der herkömmlichen 60 Watt Glühbirne eingesetzt werden können, spare jeder Haushalt bis zu 20 Euro, so der Generaldirektor der Linz AG Erich Haider.

Sparen für Energieunternehmen

Auch für Energieunternehmen ist das nachhaltige Energiesparen ein wichtiges Thema - die Versorger interessiert, dass der Verbrauch der Kunden möglichst gleichbleibenden möglichst niedrigem Niveau zu halten. Die Versorger müssten so ihre Infrastruktur nicht auf die Stromverbrauchsspitzen ausrichten, so der Noch-Vorstandsdirektor der Energie AG Werner Steinecker. Jede Energiesparlampe trage dazu bei.

Die 375.000 Doppelpackungen können von den Kunden der Energie AG und der Linz AG mit dem zugesandten Kupon bei der Energiesparmesse in Wels, bei den Vertriebspartnern oder im Kundenzentrum der Linz AG abgeholt werden.